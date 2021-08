Giornata del volontariato a Bastia Umbra, incontro tra le associazioni

Il mondo delle Associazioni ieri è stato protagonista con la giornata del Volontariato. Un appuntamento che ricorre da anni nell’ultima domenica di Agosto, un modo per stare insieme, incontrarsi e confrontarsi, che quest’anno nel rispetto delle normative Covid 19 è stato condiviso con i rappresentanti delle Associazioni. Ma la gratitudine è andata ad ogni volontario – “grazie ad ogni persona che oggi non può essere presente, grazie per il tempo, la dedizione e l’amore con cui ogni volontario si dedica agli altri, ai nostri concittadini e concittadine. Il Grande cuore del volontariato che in questi lunghi mesi di pandemia ha sostenuto la nostra città” ha detto il Sindaco.

Dopo la celebrazione religiosa nella Chiesa di San Michele Arcangelo, è seguito un incontro in Comune presso la Sala del Consiglio con il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, la dott.ssa Lorella Capezzali responsabile del Settore Cultura che ha introdotto gli interventi delle dott.sse Elena Gentilini e Eleonora Santini su “Associazionismo istruzioni per l’uso: dal layot organizzativo al reperimento dei finanziamenti” per approfondire gli argomenti in materia del Terzo Settore. Uno strumento che l’Amministrazione Comunale vuole fornire alle associazioni per aumentare l’autonomia e le capacità di “movimento” delle singole realtà associative nella vita culturale e sociale della città. Tutto il materiale può essere consultato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra.