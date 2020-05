Giornata Mondiale della Croce Rossa, la donazione del comune

Oggi, venerdì 8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa, giorno della nascita del fondatore Henry Dunant. Una data per esprimere non solo ringraziamenti ma riconoscenza e gratitudine a tutti i milioni di volontari che in tutto il mondo svolgono quotidianamente la loro missione di bene, di dedizione verso gli altri.

Quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile organizzare iniziative a favore della Croce Rossa, ma simbolicamente sono state donate due mascherine con lo stemma comunale e la bandiera italiana, valori ai quali il Comitato locale della Croce Rossa Italiana ha dato forza con Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.

Grazie al Comitato locale di Bastia Umbra. Sosteniamo il loro impegno attraverso le donazioni anche per generi alimentari. In questo grave momento sanitario ed economico il loro impegno è sempre più frequente e necessario nella consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Nelle foto, il Sindaco Paola Lungarotti, l’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Brunelli insieme agli infaticabili volontari della Croce Rossa Italiana Comitato locale Bastia Umbra.