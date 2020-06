Chiama o scrivi in redazione

Il primo matrimonio dopo il lockdown a Bastia, Stefano e Giulia

Un altro momento di speranza verso la normalità dopo il lockdown

Questa mattina alle 11.30 è stato celebrato il primo matrimonio civile dopo il lockdown. È stato molto emozionante come se fosse il primo da me celebrato. Un abbraccio a Stefano e Giulia, al loro piccolo, ai testimoni, ai familiari e a tutti i presenti che hanno potuto partecipare direttamente alla cerimonia. Nella Casa di Tutti, un simbolico gesto d’amore per Tutti.