Chiuso lo stabile al civico 4, prescrizioni per gli impianti

📌 FLASH NEWS – Dopo l’incendio nel seminterrato, il Comune di Bastia Umbra vieta l’accesso all’intero stabile al civico 4 di via Vittorio Veneto. L’ordinanza prescrive la manutenzione degli impianti che captano aria esterna nell’area indicata sulla mappa.

Il Comune di Bastia Umbra ha vietato l’accesso all’intero edificio al civico 4 di via Vittorio Veneto dopo l’incendio divampato nel seminterrato la mattina del 26 novembre 2026. La chiusura è stata disposta con l’ordinanza contingibile e urgente n. 147, adottata lo stesso giorno per tutelare la salute pubblica e l’incolumità delle persone. Il provvedimento introduce anche una prescrizione precauzionale per gli impianti di ventilazione e condizionamento in un’area delimitata attorno allo stabile.

L’intervento dei vigili del fuoco e i danni agli impianti

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10 e hanno spento le fiamme. L’incendio si è sviluppato nei pressi degli armadi che ospitano i contatori elettrici. Il rogo ha compromesso l’impianto elettrico a servizio di tutto l’edificio e ha coinvolto anche gli impianti dell’acqua e del gas, oltre a quello per lo scarico delle acque reflue.

Le condizioni per riaprire l’edificio

Il divieto riguarda tutti gli spazi del civico 4, comprese le abitazioni, le attività commerciali e i locali interrati. La chiusura resta in vigore fino alla revoca dell’ordinanza. Prima della riapertura saranno necessarie le verifiche di tecnici qualificati e l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza. Il provvedimento richiede inoltre il ripristino degli impianti e delle condizioni igienico-sanitarie dello stabile.

Manutenzione straordinaria nell’area delimitata

Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Umbria (ARPA Umbria) e dell’Azienda USL Umbria 1, il Comune ha disposto la manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica e di condizionamento che prelevano aria dall’esterno. La misura riguarda gli impianti al servizio di abitazioni, esercizi commerciali, aziende e luoghi a uso pubblico compresi nell’area individuata dal perimetro rosso sulla mappa allegata all’ordinanza. La mappa definisce quindi quali immobili, oltre allo stabile interessato dall’incendio, ricadono nell’area in cui si applica la prescrizione.

Gli esiti del sopralluogo nelle aree circostanti

Durante il sopralluogo, ARPA Umbria e Azienda USL Umbria 1 non hanno rilevato depositi visibili di materiale combusto nelle aree circostanti. I due enti hanno segnalato odore di bruciato soltanto nelle immediate vicinanze del seminterrato. La manutenzione straordinaria degli impianti che immettono aria esterna nei locali è stata prevista in via precauzionale.