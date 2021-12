IoValgo giornata internazionale diritti persone con disabilità 3 dicembre

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Bastia Umbra

e Centro Diurno Faccio Parte – coop. La Fraternità

Un incontro ricco di riflessioni profonde sulla meravigliosa bellezza di ogni persona e con testimonianze autentiche ed emozionanti di persone con disabilità. L’incontro ha testimoniato la necessità di rivedere gli stili di vita, le opinioni e i modelli sociali in materia di disabilità, con l’introduzione di principi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia e inclusione.

I disabili pretendono la diversità. Non aspirano a vincere la disabilità o ad emulare la normalità, ma sperano di convivere con la debolezza, di accoglierla come ricchezza per sé e per gli altri, di costruire la società civile con la loro fragilità.

Non chiedono assistenza, ma appartenenza.

Si è di fronte ad una grande opportunità: costruire una comunità in cui non ci siano scarti né periferie.

Un ringraziamento particolare all’assessore Daniela Brunelli che ha partecipato a tutto l’incontro, a testimonianza di un’amministrazione comunale che si impegna ad essere attenta ai diritti e ai bisogni delle persone più fragili”.