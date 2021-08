Iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico per a.s. 2021/2022

di Lucrezia Fioretti

È possibile fare domanda di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico per l’Anno Scolastico 2021/2022 fino al 31 agosto.

Tra i residenti nel territorio comunale di Bastia Umbra, coloro che sono in possesso di un’ISEE inferiore a 10.000,00 euro possono fruire di una tariffa agevolata. Gli alunni con delle certificazioni di handicap grave sono esenti, invece, dal pagamento dell’abbonamento.

Per richiedere l’iscrizione è necessario compilare la domanda, presente sul sito del comune – www.comune.bastia.pg – nella sezione “Avvisi” e allegare tutta la documentazione richiesta. La domanda sarà inviata utilizzando il servizio online del portale Istituzionale (sportello SUT o Istanze online) da tutti coloro in possesso di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta di identità elettronica).

In mancanza di SPID o CIE, le documentazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: marina.pedone@comune.bastia.pg.it

Per informazioni:

Responsabile del Settore Servizi alla persona e politiche scolastiche

dott.ssa Giuseppa Anatra tel. 075/8018220 e-mail: giuseppa.anatra@comune.bastia.pg.it

Funzionario incaricato

Marina Pedone 075/8018290 e-mail: marina.pedone@comune.bastia.pg.it