La Città del Sole a “Fa’ la cosa giusta! Umbria” per il Natale solidale

BASTIA UMBRA, 12 novembre 2024 – La Fondazione La Città del Sole Onlus sarà presente alla fiera “Fa’ la cosa giusta! Umbria” dal 15 al 17 novembre presso Umbria Fiere. L’evento è noto per connettere imprese e consumatori attenti alla sostenibilità e ai processi produttivi etici, fornendo uno spazio per lo scambio di idee e relazioni tra operatori e cittadini.

La fondazione presenterà, in questa occasione, la propria offerta natalizia solidale, ideata per raccogliere fondi a supporto dei progetti di inclusione sociale, in particolare quelli rivolti al benessere mentale. Al centro di questa proposta, infatti, vi è la possibilità di sostenere le attività della fondazione attraverso l’acquisto di prodotti che coniugano impresa sociale e salute mentale.

Proposte solidali per Natale: Prodotti enogastronomici – I visitatori potranno acquistare articoli alimentari prodotti nell’ambito dei progetti della fondazione, tra cui: “Acino Zero”, un vino artigianale vendemmiato e imbottigliato da utenti e educatori del Centro FuoriPorta, insieme al personale di Numero Zero e ai cantinieri della Cantina Cenci. “Fragoliurium”, un liquore a base di uva fragola coltivata nel giardino di Numero Zero, realizzato in collaborazione con la Distilleria Perugia Urbana – Rame. Gift Card Numero Zero – Tra le novità, la possibilità di regalare una cena presso il ristorante inclusivo Numero Zero. La gift card permette ai destinatari di gustare una cena preparata con attenzione sia per il palato che per i valori di inclusione sociale, un regalo simbolico che racchiude il significato profondo del Natale.

Obiettivi della Fondazione: La partecipazione alla fiera rappresenta per La Città del Sole un’occasione importante per promuovere la propria missione, che mira a creare progetti di inclusione per persone con difficoltà psicosociali, integrando salute mentale e impresa sociale.