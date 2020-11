La Comunità di Bastia si fa Community, per un Natale di Luce 🔴Video

Ieri mattina in diretta streaming si è svolta la conferenza stampa per “Un Natale di Luce” dove il Sindaco Paola Lungarotti, l’Assessore al Commercio Valeria Morettini e l’Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Daniela Brunelli, insieme ai rappresentanti delle Associazioni di categoria, Roberto Bisciaio Direttore comprensoriale Confesercenti, Sauro Lupattelli Presidente Confcommercio Bastia, Marco Montecucco rappresentante territoriale FIPE, Silvia Marini Vice Presidente di Confcommercio hanno presentato il progetto della Vetrina Virtuale della comunità bastiola.

Dal 21 novembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno on-line il sito www.bastianatalediluce.it, le pagine Instagram –bastianatalediluce- e Facebook -Bastia Natale di Luce, dove le attività commerciali potranno promuovere gratuitamente i loro prodotti e i loro servizi, per incrementare il commercio nel nostro territorio, per far crescere la nostra città, per comprare nella nostra città anche con Buoni Acquisto messi a disposizione dei negozi e dei pubblici esercizi, scaricabili dal sito web.

Una piattaforma che mette in relazione non solo commercianti e cittadini ma anche scuole e associazioni, dove sarà possibile seppure distanti sentirsi vicini con auguri, messaggi, con piccoli gesti che rendono unita una Comunità. “Una scintilla per superare il buio – ha detto il sindaco Paola Lungarotti- un segno che ci fa credere che insieme possiamo guardare avanti, perché insieme crediamo nella nostra città.

Nel rispetto massimo del tempo che viviamo, proponiamo una forma alternativa ma sempre di significato che caratterizza le festività con acquisti da casa perché sarà la rete commerciale a venire da voi, superando i confini giustamente imposti dalle prescrizioni sanitarie. Bastia e tutta la sua rete commerciale hanno da sempre costruito la loro identità e questo anche se virtualmente deve continuare. In questo Natale, in questa situazione difficile il legame indissolubile con la nostra Bastia e oltre deve essere ancora più forte”.

“E proprio perché la luce è una guida, scintilleranno anche i premi per il concorso delle vetrine più belle, le vetrine vestite di luce, le vetrine che devono rimanere vive” così si è espressa Silvia Marini la vice presidente della Confcommercio di Bastia Umbra .

In Piazza Mazzini un simbolo del Natale con gli abeti illuminati dal tricolore e dai quattro colori del Palio, perché la comunità si fa community, ma sempre insieme, più forti di prima più uniti che mai.

Il sindaco ha ringraziato l’Ufficio Cultura, Mep Radio Umbria per le riprese, l’agenzia di comunicazione ed eventi Sofa che segue la piattaforma, l’agenzia pubblicitaria E21, la Cooperativa Sopra il Muro.

Di seguito tutti gli indirizzi per informazioni e per inviare materiale per partecipare al Natale di Luce 2020. Entriamoci tutti: è un gesto di vicinanza nella lontananza.

-vetrina dedicata agli esercizi commerciali per promuovere le loro attività shop@bastianatalediluce.it

-vetrina dedicata agli scambi augurali auguri@bastianatalediluce.it.

-concorso vetrine Natale di Luce – vetrine@bastianatalediluce.it

Per ulteriori informazioni si può scrivere anche a info@bastianatalediluce.it