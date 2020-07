L’Accademia Calcio Bastia dona un materassino a depressione alla Cri

Il Presidente dell'Accademia Calcio Bastia Gianfranco Abbati, accompagnato da Paolo Baglioni membro del direttivo, ha consegnato alla Presidente della C.R.I Laura Cascelli un materassino a depressione, un presidio usato nel soccorso avanzato per il trasporto di pazienti politraumatizzati, e mascherine chirurgiche.

La donazione del materassino a depressione andrà ad integrare i presidi di pronto soccorso di una autoambulanza.

Alla consegna erano presenti l’Assessore allo Sport Filiberto Franchi, la Vicepresidente della C.R.I. locale Patrizia Mancinelli e due volontari.

E’ stata l’occasione inoltre per venire a conoscenza della donazione di 5.000 euro che la C.R.I. di Bastia Umbra ha ricevuto dalla Fondazione Intesa San Paolo onlus e che impegnerà per l’acquisto di generi alimentari per le famiglie in difficoltà del nostro. Comune. E’ difficile esprime tutta la nostra riconoscenza con le parole. Grazie!