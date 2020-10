Ogni giorno insieme alle nonne ed ai nonni che si impegnano per i giovani.

Ringraziamo le Amiche e gli Amici che hanno contribuito alla riuscita della festa delle Nonne e dei Nonni, che anche quest’anno si è svolta nello storico complesso di Torrenova a Torchiagina di Assisi. I centinaia di Saggi contattati uno ad uno stanno scrivendo o scriveranno il libro della Loro vita come molti Nipoti hanno donato una pianticella di Olivo Loro dedicato. Queste due proposte ormai diverranno il simbolo di ogni appuntamento annuale. Ringraziamo le Istituzioni in particolare il Sindaco di Assisi Stefania Proietti ed il Sindaco di Bastia Paola Lungarotti ed il Vicesindaco di Assisi Walter Stoppini per aver fortemente sostenuto l’iniziativa con diversi interventi nel corso di questi mesi di preparazione e per la Loro presenza nella sede dell’Università per i Saggi. Ringraziamo Giusy Tanci per aver coinvolto e riassunto in un video proiettato nel corso della giornata decine di Nonne e Nonni. Ringraziamo i tanti Amici che da diverse realta’ nazionali ed internazionali ci hanno mandato un messaggio.

Ringraziamo Lino Banfi e Pippo Franco per i video di saluti ai Nonni d’Italia

Ringraziamo Gilberto Scalabrini per un toccante intervento sui Nonni; Giovanni Remoli per la deliziosa opera Nonno dell’anno che verra’ consegnata ai Familiari dello Scienziato Paolo Maffei alla memoria.

Ringraziamo gli Operatori dell’informazione. Ringraziamo Angelo Borrelli che ha trovato il tempo per venir a salutarci. Ringraziamo Alfiero Toppetti per aver riproposto un appuntamento annuale con il Cinema ad Assisi dedicato ai Nonni ed ai Nipoti.

Ringraziamo le decine di Amiche ed Amici dell’Universita’ per i Saggi. Un saluto al caro amico Dante Siena che come Educatore propose la giornata dei Nonni nelle Scuole d’Italia.

A Dante come segno di gratitudine è stata consegnata una targa ricordo.

Come in ogni occasione abbiamo nominato Saggi Cavalieri per la Pace Rino Casula, Silvia Baroni Marco Mancini, Vincenzo Roviglioni.

Un grazie di cuore alla Proloco di Torchiagina al suo presidente Leonardo Bertolini e al prezioso Arnaldo Alunni Bistocchi.

L’universita’ continuera’ la sua, attivita’ nel rispetto delle norme covid attivando interventi di diverso livello a sostegno degli anziani saggi che oltre a ricercare il proprio benessere danno proposte e contributi per sostenere i giovani non ripiegati su, se stessi ma tesi ogni giorno a vivere con intensita’ curiosita’ ed amore per la vita.