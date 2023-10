Parcheggio PAIM area Franchi, Lega, completatelo, potrà servire

Il gruppo consiliare della Lega a Bastia Umbra ha presentato una mozione al sindaco e all’assessore all’Urbanistica per sollecitare il completamento del parcheggio PAIM nell’area Franchi. L’obiettivo è rendere disponibili i circa 70 posti auto in vista dei lavori di riqualificazione di piazza Mazzini, i cui lavori dovrebbero concludersi entro due anni.

La richiesta dei consiglieri della Lega è motivata dalla notevole riduzione dei posti auto a disposizione dei cittadini e dei commercianti nell’area di piazza Mazzini e nelle zone circostanti. Durante eventi come la festa di San Michele, questa carenza di spazi per il parcheggio è diventata evidente, soprattutto nell’area delle Poste, dove viene installata la taverna del Rione Sant’Angelo.

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione del PAIM dell’area Franchi, è stato realizzato un parcheggio con circa 70 stalli in via del Conservificio. Questo parcheggio si trova nelle vicinanze dell’Ufficio Postale e è molto prossimo a piazza Mazzini. Tuttavia, nonostante sia stato completato da tempo, attualmente appare abbandonato e in uno stato di degrado, con erbacce e sporcizia che deturpano l’area.

La Lega sollecita, pertanto, l’Amministrazione comunale a procedere con la massima sollecitudine per completare l’iter necessario al collaudo del parcheggio, se questo non fosse ancora stato effettuato, e per cedere l’area al patrimonio comunale. Questo consentirebbe di mettere a disposizione dei cittadini e dei commercianti il parcheggio, contribuendo così a mitigare i disagi causati dai lavori di riqualificazione in corso a piazza Mazzini.

I consiglieri della Lega, Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati, ritengono che questa misura sia essenziale per garantire un adeguato supporto alla mobilità dei residenti e dei visitatori durante il periodo dei lavori di riqualificazione, assicurando al contempo un miglioramento complessivo dell’ambiente urbano.