Pensionati Cgil mobilitazione diffusa per i diritti sociali

Nuova assemblea del sindacato dei lavoratori a Bastia Umbra

La mobilitazione territoriale dei pensionati

Pensionati Cgil – Il sindacato Spi Cgil stringe le fila sul territorio e avvia una nuova fase di mobilitazione per ottenere accordi concreti con le amministrazioni comunali. L’assemblea generale della Lega Spi Cgil Assisi-Bastia-Bettona-Cannara-Valfabbrica si è riunita per fare il punto della situazione e programmare le prossime iniziative. La platea dei delegati ha analizzato lo stato della contrattazione sociale nell’area di riferimento, dove l’organizzazione conta oltre 3mila iscritti complessivi. I lavori dell’assise si sono concentrati sulle necessità delle fasce della popolazione più deboli. La segretaria della lega locale Teresa Spoletini ha aperto la discussione tracciando un bilancio positivo del lavoro svolto quotidianamente dai volontari delle strutture sindacali attraverso la tutela collettiva e i servizi di sportello sociale rivolti ai cittadini.

Il nodo dei tavoli comunali e della sanità

Nonostante i tentativi di dialogo avviati da mesi, il confronto con le istituzioni locali non ha ancora prodotto i risultati sperati dal sindacato. Le piattaforme rivendicative inviate ai diversi Comuni della zona non hanno infatti portato alla firma di verbali di accordo condivisi. Per questa ragione l’organizzazione ha annunciato un’intensificazione delle azioni di sensibilizzazione e di pressione politica nei confronti dei sindaci. Sul fronte socio-sanitario, il sindacato intende portare avanti una trattativa serrata con i responsabili della direzione distrettuale per garantire servizi di prossimità efficienti. La tutela della salute e l’accesso alle cure rappresentano due punti centrali delle richieste avanzate dai rappresentanti sindacali della categoria.

Le priorità regionali e il fondo non autosufficienza

Il dibattito assembleare è stato chiuso dall’intervento di Fabrizio Fratini, segretario generale dello Spi Cgil provinciale di Perugia. Il dirigente ha inserito la discussione locale all’interno di un quadro internazionale e nazionale complesso, ricordando il valore delle recenti intese siglate a livello regionale. Tra queste figurano l’accordo con l’Anci sulla contrattazione sociale e quello con la giunta regionale in materia di invecchiamento attivo. Secondo il segretario diventa ora fondamentale spostare l’attenzione sul piano sanitario umbro e sulla ripartizione delle risorse destinate al fondo regionale per la non autosufficienza. Lo Spi Cgil continuerà inoltre a sostenere la raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare relative alla salvaguardia del sistema sanitario nazionale.