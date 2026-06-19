Rottamazione tributi una forte polemica sulle cartelle locali

Il silenzio della politica a Bastia Umbra preoccupa le ditte

La discussione sull’adozione della definizione agevolata per i carichi fiscali locali si fa sempre più serrata a livello nazionale. Numerose amministrazioni comunali hanno già deliberato l’adesione alla misura economica, introducendo agevolazioni per i contribuenti in difficoltà. Al contrario, nel territorio di Bastia Umbra la questione non risulta al momento inclusa nelle priorità dell’agenda politica locale. Questo scenario solleva forti perplessità tra gli osservatori e le forze sociali della zona.

Il fulcro della polemica politica

La civica Bastia Popolare ha sollevato formalmente il caso, evidenziando come l’assenza di un dibattito strutturato rischi di penalizzare la comunità circostante. Negli ultimi anni il contesto economico generale ha registrato un sensibile incremento dei costi legati all’energia, alle materie prime e ai servizi di trasporto. A tali fattori si aggiungono la restrizione del credito bancario e un carico fiscale complessivo che grava pesantemente su nuclei familiari e attività commerciali. La totale mancanza di interventi su questo fronte amministrativo appare quindi come una scelta singolare. Secondo i promotori della sollecitazione, considerare ogni posizione debitoria pendente come una forma di evasione intenzionale costituisce un errore di valutazione sostanziale.

L’impatto sul tessuto produttivo locale

Le rilevazioni statistiche elaborate su scala nazionale dimostrano che la quota principale del non riscosso non è imputabile a singoli cittadini. Circa il settanta per cento dei crediti affidati alla riscossione coattiva appartiene infatti a titolari di ditte e possessori di partita IVA. Solo il restante trenta per cento della platea complessiva fa capo a persone fisiche. Questi dati confermano che le criticità fiscali colpiscono in modo predominante il comparto produttivo del territorio. Molte imprese locali si sono trovate di fronte a scelte gestionali complesse durante le fasi di crisi. La priorità è stata spesso assegnata al pagamento dei salari per i dipendenti e al saldo delle spettanze dei fornitori esterni. Di conseguenza, il versamento tempestivo delle imposte municipali come l’Imu o la Tari è passato in secondo piano per carenza di liquidità corrente.

I potenziali benefici finanziari per l’ente

Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dalla possibile asimmetria competitiva con i territori confinanti. Il Comune di Perugia ha imboccato la strada della definizione agevolata, offrendo uno strumento di tutela alle proprie attività economiche. La mancata applicazione di un provvedimento analogo a Bastia Umbra potrebbe generare una disparità di trattamento penalizzante per le ditte locali che operano nel medesimo mercato di riferimento. Pertanto, l’attivazione della sanatoria non configurerebbe una rinuncia ai proventi fiscali spettanti all’ente. Al contrario, la misura permetterebbe di incassare risorse finanziarie attualmente considerate di difficile recupero, migliorando i bilanci comunali. La richiesta finale si rivolge alla giunta cittadina affinché espliciti in modo trasparente le proprie linee di condotta su una materia fondamentale per la tenuta economica locale.