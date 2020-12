Settore Sociale di Bastia e le Associazioni di volontariato insieme per sostenere la città

Il Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra e le Associazioni di volontariato insieme per sostenere la città. In occasione delle festività natalizie il Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra ha promosso un incontro on line con le associazioni di volontariato e di promozione sociale aderenti al Tavolo Solidale, per fare il punto sugli interventi nel territorio da attivare per garantire alle famiglie in difficoltà, anche per l’emergenza sanitaria Covid 19, un sostegno, un aiuto concreto in tempi di grande precarietà.

’occasione è stata propizia per rafforzare i rapporti con chi opera nel mondo del volontariato, al quale dobbiamo tutta la nostra riconoscenza, per il grande lavoro svolto nel territorio in questo anno particolare in cui si sono viste cancellare le certezze e le economie di tanti nuclei familiari. Uno degli obiettivi è fare rete, condividere e programmare azioni sostenibili rivolte alle famiglie, coordinare e contribuire al miglioramento della qualità della vita di chi è in stato di bisogno.

Per questo Natale tutti i soggetti del mondo del volontariato hanno dato il proprio contributo per donare, alle famiglie bisognose, agli anziani soli, pacchi alimentari e di prima necessità ed in particolare donare ai bambini un giocattolo come segno di speranza e di affetto.

A questa raccolta si è unita anche un’attività commerciale di Bastia che ha promosso una raccolta solidale di giocattoli e materiale didattico che, su segnalazione dei Servizi Sociali, è stato consegnato da Babbo Natale della Protezione Civile, Gruppo Comunale di Bastia Umbra, che ringraziamo per il servizio effettuato, a tutte le famiglie interessate. Un modo anche questo per essere vicini alla città, ai suoi bisogni e alle fasce deboli che purtroppo sono le più penalizzare dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

Il nostro pensiero ed il nostro affetto, come Amministrazione Comunale, come Settore Sociale, sono al servizio dei cittadini, per dare un segno di attenzione e speranza augurando tempi migliori per il futuro.

Con affetto auguro buone Feste

Assessore Politiche sociali e scolastiche Daniela Brunelli