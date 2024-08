Sospensione idrica a Bastia Umbra il 22 agosto 2024 per lavori urgenti

Sospensione idrica a Bastia Umbra – Umbra Acque S.p.A. ha annunciato che, a causa di lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle 8:30 alle 12:30 di giovedì 22 agosto 2024. L’interruzione interesserà diverse vie del comune di Bastia Umbra.

Le vie coinvolte sono: Piazza Cavour, Via Andrea dell’Isola, Via San Vitale, Via Subasio, Via Clitunno, Via Persio, Via Gambara, Via Piave di Bastia, Piazza Mazzini, Via della Torre, Via Colomba Antonietti, Via della Pace, Via dell’Isola, Via del Teatro, Piazza Masi, Via Sant’Angelo, Via dell’Arco, Via Vecchia, Via Stretta, Via Garibaldi e Via Roma (dall’intersezione con Via Volta a Piazza Mazzini).

Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale di Umbra Acque all’indirizzo www.umbraacque.com. Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe presentare fenomeni di torbidità o opalescenza. In tal caso, sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Per ulteriori informazioni o richieste di interventi urgenti, è possibile contattare l’ufficio di pronto intervento di Umbra Acque attivo 24 ore su 24 al numero verde 800250445.