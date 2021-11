Vuoi partecipare al nuovo CoWorking di Bastia Umbra?

Il Comune di Bastia Umbra intende offrire una nuova opportunità lavorativa a giovani, imprenditori, artigiani, attivando presso i locali di via Battisti a Bastia Umbra un CoWorking con supporto tecnico di Sviluppumbria per quanto concerne le attività di informazione, orientamento e assistenza alle start up e all’autoimpiego. Verrà messo a disposizione di Giovani professionisti, Aziende in crescita, Cooperative sociali, Artigiani, e altri soggetti uno spazio fisico condiviso per ospitare una nuova Community multi professionale.

Fonte Comune di Bastia Umbra

Saranno a disposizione uffici arredati con connessione internet dove poter lavorare in autonomia e sviluppare opportunità collaborative per far nascere nuove sinergie di lavoro, contatti e progetti. Il CoWorking è uno stile lavorativo che con la condivisione di uno spazio di lavoro a costi molto contenuti porta con sé un vero e proprio cambiamento culturale, sociale, economico che può inserirsi nella realtà territoriale dando benefici a coloro che necessitano di uno slancio per far conoscere le proprie professionalità.

Vuoi partecipare al nuovo CoWorking di Bastia Umbra?

Se sei interessato, invia una mail per essere contattato al seguente indirizzo staff.sindaco@comune.bastia.pg.it indicando nome cognome numero di telefono e indirizzo mail.