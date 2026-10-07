Welfare nasce la Scuola umbra per innovare i servizi sociali

Quattrocento partecipanti al lancio del nuovo percorso umbro

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra nasce la Scuola regionale di innovazione e generatività sociale. Circa 400 presenze a Genera Umano. Il percorso punta a un nuovo Piano sociale regionale, con dati, ascolto dei territori e servizi più integrati.

La costruzione del nuovo Piano sociale regionale partirà da un percorso che mette insieme conoscenze dei territori, analisi dei dati e partecipazione. È l’obiettivo della Scuola regionale di innovazione e generatività sociale, presentata nel pomeriggio del 7 ottobre 2026 al centro congressi di Umbria Fiere, a Bastia Umbra, durante l’evento “Genera Umano”.

Promossa dalla Regione Umbria, l’iniziativa è sostenuta dal Fondo sociale europeo plus 2021-2027 e realizzata in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica. Al lancio hanno preso parte circa quattrocento persone, tra amministratori pubblici, operatori sociali e professionisti chiamati a contribuire alla futura programmazione del welfare umbro.

Il Piano partirà dai bisogni dei territori

Il progetto prevede un lavoro di ascolto e progettazione congiunta che coinvolgerà l’intero sistema sociale regionale. Le scelte del Piano saranno elaborate attraverso l’esame dei dati territoriali, l’individuazione dei bisogni emergenti e l’apporto di chi opera a contatto con le comunità.

Il confronto comprenderà Regione, Comuni, zone sociali, Terzo settore, università, professionisti, giovani e cittadinanza. L’assessore regionale alle Politiche sociali, Fabio Barcaioli, ha indicato nella partecipazione su un piano paritario il metodo con cui sviluppare il percorso. La definizione del documento richiederà tempo e responsabilità condivisa, valorizzando tanto le necessità quanto le risorse presenti nei territori.

Dati e competenze per orientare le politiche

Tra le attività previste figurano strumenti per analizzare i fenomeni sociali, sistemi di monitoraggio e modelli per valutare l’impatto delle politiche pubbliche. Queste azioni serviranno a sostenere una programmazione fondata sulle evidenze e a favorire l’innovazione organizzativa.

La Scuola lavorerà anche sul rafforzamento delle competenze delle amministrazioni e del Terzo settore. Il programma comprende la diffusione dell’amministrazione condivisa, la partecipazione dei giovani attraverso il Servizio civile universale e la costruzione di una rete stabile tra i soggetti impegnati nello sviluppo sociale dell’Umbria.

L’amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, Joseph Flagiello, ha descritto il progetto come un laboratorio permanente di innovazione pubblica. La finalità, secondo Flagiello, è trasformare il patrimonio di esperienze e competenze in risposte concrete, attraverso la collaborazione tra istituzioni, realtà private e comunità locali.

Il raccordo tra sociale e sanità

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato il legame tra salute, condizioni sociali e qualità della vita. Nelle situazioni di fragilità, ha spiegato, le esigenze delle persone richiedono servizi capaci di coordinarsi e un accompagnamento continuativo delle famiglie.

Per questo il nuovo Piano sociale dovrà essere sviluppato in stretto rapporto con la programmazione sanitaria. L’obiettivo indicato dalla presidente è un sistema attento alle differenze, capace di sostenere l’autonomia individuale e il diritto alla partecipazione.

Proietti ha inoltre richiamato il contributo quotidiano di educatori, assistenti sociali, operatori, volontari, cooperative e associazioni. A queste figure ha riconosciuto un ruolo essenziale nell’assistenza alle persone, evidenziando la necessità di coinvolgerle nelle scelte regionali.

Tre momenti per avviare il confronto

L’appuntamento di Bastia Umbra è stato organizzato in tre fasi. “Genera incontro” ha aperto uno spazio di ascolto per raccogliere esigenze e proposte da chi vive quotidianamente il sistema sociale.

La sessione istituzionale “Genera confronto” ha ospitato i saluti di Stefania Proietti, l’introduzione di Fabio Barcaioli e, tra gli interventi, quello di Joseph Flagiello. Con “Genera energia”, il programma ha poi lasciato spazio alle relazioni informali, per favorire collaborazioni e nuove progettualità.

Lo scrittore e performer Claudio Morici ha accompagnato l’evento con una narrazione dedicata alle idee e alle visioni che guideranno le attività della Scuola nei prossimi due anni.