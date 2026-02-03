Sosta e commercio: Forza Italia lancia il piano per Bastia

Il Milan espugna Bologna: 3-0 con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot Rossoneri sempre secondi a meno 5 dall'Inter; terzo ko di fila in Serie A per gli emiliani.

Askatasuna, Meloni “Serve chiarezza da parte di tutti” ROMA (ITALPRESS) – “Penso che non si possa arretrare. Noi dobbiamo, e stiamo lavorando su questo, garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano, ma penso che sia anche un problema di humus culturale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Salvo Sottile dopo aver ricevuto questa mattina una […]

Cina, pubblicato il piano di rilancio per le aree rurali PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina martedì ha pubblicato il “Documento centrale n.1” per il 2026, delineando i piani per portare avanti la modernizzazione agricola e rurale e promuovere una rivitalizzazione rurale a tutto tondo. In quanto prima dichiarazione politica diffusa ogni anno dalle autorità centrali della Cina, il testo è considerato un indicatore delle […]

Bayer, al Forum IPAgro di Milano Marittima protagonista l’agricoltura rigenerativa MILANO MARITTIMA (RAVENNA) (ITALPRESS) – Anche i princìpi dell’agricoltura rigenerativa sono stati fra i temi discussi durante la XXIII edizione del Forum Impresa Persona Agroalimentare che si è tenuta, nel weekend, a Milano Marittima (Ravenna).Quattrocento imprenditori e manager del settore agroalimentare si sono riuniti per una due giorni in Romagna, per confrontarsi sul momento delicato […]

Piantedosi “Servono misure per depotenziare i violenti” ROMA (ITALPRESS) – “Le vergognose scene a cui abbiamo assistitosabato scorso, richiamano l’attenzione sulla necessità didepotenziare i gruppi organizzati di facinorosi prima ancora chepossano mettersi all’opera e innescare spirali di violenza. E’questo uno degli obiettivi del pacchetto di norme che ciapprestiamo a proporre. Stiamo lavorando all’introduzione dispecifiche misure finalizzate a rendere ancora più efficacel’azione di […]

Vannacci lascia la Lega, “Proseguo da solo, inseguo un sogno e vado lontano” ROMA (ITALPRESS) – “Inseguo un sogno e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo […]

“The Future is Now”, il progetto internazionale E.ON arriva a Milano MILANO (ITALPRESS) – Per giorni, Milano è stata lo scenario di un’apparizione futuristica. Tra i quartieri iconici e i distretti dell’innovazione, un’auto ha catturato l’attenzione di passanti e media, alimentando il sospetto che la città fosse stata scelta come set per un grande ritorno cinematografico.Oggi, il mistero si scioglie: nessuna produzione hollywoodiana, bensì un progetto […]

Milano-Cortina, Malagò “Mattarella e il Governo sempre accanto a noi” "La sicurezza non e' di nostra competenza" ha detto Malago' sulla presenza dell'Ice

Bonus edilizi fittizi, sequestri per 1,5 milioni tra Vicenza e Veneto Sequestro preventivo di crediti d'imposta, beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.