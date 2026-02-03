Sosta e commercio: Forza Italia lancia il piano per Bastia

A Bastia Umbra la proposta di Forza Italia mira a eliminare i parcheggi a pagamento
La segreteria locale di Forza Italia interviene con decisione sulla gestione della viabilità cittadina, depositando una mozione finalizzata a una profonda revisione dei parcheggi a pagamento. L’iniziativa politica mira a trasformare le aree di sosta che perimetrano il cuore antico della città da stalli con parcometro a zone regolate esclusivamente dal disco orario. Questa mossa è concepita per abbattere le barriere d’accesso al centro, favorendo un afflusso più naturale di clienti verso le botteghe e le imprese che costituiscono il tessuto economico locale.
L’insostenibilità economica del modello attuale
Il documento presentato dai rappresentanti azzurri mette in luce dati contabili che evidenziano una gestione inefficiente del suolo pubblico. Con la riqualificazione di Piazza Mazzini, il numero dei posti auto è diminuito di 90 unità, riducendo le attuali strisce blu a una quarantina di spazi. Nonostante la contrazione numerica, le spese fisse non sono calate: nel 2025, a fronte di entrate per circa 20 mila euro, il Comune ha dovuto sborsare 4 mila euro solo per mantenere in funzione parcometri tecnologicamente superati. Anche l’incremento delle tariffe del 40% previsto dall’Amministrazione per il 2026 viene giudicato da Forza Italia come una misura punitiva che non risolve il problema della scarsa redditività del servizio.
Trasparenza sui costi digitali e commissioni
Un punto centrale della critica mossa dal partito riguarda la gestione dei pagamenti tramite app. Sebbene l’ente pubblico abbia pubblicizzato l’innovazione tecnologica, secondo la mozione sarebbe stata omessa una comunicazione chiara circa le commissioni aggiuntive che i cittadini devono versare ai gestori delle piattaforme digitali. Questo sovraccarico economico incide pesantemente sulle soste brevi, scoraggiando chi vorrebbe utilizzare i servizi di prossimità per commissioni rapide. La proposta di Forza Italia punta invece a una gratuità temporizzata che elimini ogni costo accessorio e renda la fruizione del centro di Bastia Umbra più equa per ogni fascia sociale.
Sperimentazione e precedenti di successo
Per dimostrare la validità della proposta, il gruppo consiliare richiama quanto avvenuto nel 2015 in Piazza del Mercato. In quell’occasione, il passaggio alla sosta gratuita con limitazione oraria generò una rotazione dei veicoli virtuosa, eliminando il fenomeno del parcheggio stanziale e garantendo posti sempre disponibili per gli utenti degli uffici e dei negozi. La richiesta attuale è quella di avviare una fase di test di sei mesi, sospendendo i contratti di manutenzione dei parcometri e monitorando l’impatto sul fatturato delle attività commerciali. L’obiettivo finale resta quello di subordinare la gestione del traffico alle reali necessità del territorio, rendendo la città più accogliente per residenti e visitatori.
