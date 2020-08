Stefano Pastorelli, alias sindaco di Bastia Umbra, chiede il Pd bastiolo

La Lega, nel consiglio comunale di Bastia Umbra, è una forza di minoranza. Eppure leggendo i giornali sembra forza di governo. Sembra infatti merito della Lega, se si procederà spediti verso la “soluzione” del grave problema determinato dai tempi di chiusura del passaggio a livello di Ospedalicchio mediante una fantasmagorica opera: un bel “ponte Morandi” verso Bastiola.

A questi proclami però replica solo, come mero utente di social network, l’assessore Fratellini il quale, nettamente afferma che la pratica è bloccata in regione da un anno.

Ma al di là delle dichiarazioni più o meno formali, la domanda da porsi è: cosa sta succedendo nella nostra città? Saremo fintamente governati da forze moderate che, con l’intento di garantirsi un futuro politico a Bastia, stanno pian piano cedendo terreno amministrativo alla Lega? La Sindaca Lungarotti ha già abbandonato il campo moderato?

Ma soprattutto saremo solo un territorio di conquista elettorale, o qualcuno si occuperà davvero dei problemi reali? Bastia è ferma, vuota, trascurata.

L’area Franchi è ferma e le palazzine sembrano vuote cattedrali nel deserto, il sottopasso in via Firenze è scomparso dal dibattito, il piano sulla piazza del mercato è bloccato per un ricorso al TAR, il PRG non si sa a che punto sia, il Municipio è un cantiere che sembra non finire mai (intanto paghiamo fior fuori di canoni di locazione per gli uffici dislocati), la piscina scoperta è ormai persa tra le pagine della campagna elettorale terminata un anno fa, la rotonda sul ponte di Bastiola è finita nel dimenticatoio, per non parlare del silenzio e del vuoto che pervade Piazza Mazzini anche in queste sere d’estate!

Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di sbattere fuori dal nostro comune questi sciacalli elettorali, capaci solo di fare proclami, e di lavorare al rilancio di Bastia,implementando al massimo i cantieri di opere pubbliche (quali strumenti per dare potenziale lavoro alle aziende del territorio) e uso virtuoso delle risorse del bilancio, derivanti da ogni ente sovraordinato, sia esso Regione che Governo.

Direttivo PD Bastia – Gruppo consiliare PD Bastia