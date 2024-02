Stiamo lavorando perché Bastia abbia un candidato, così Pastorelli della Lega

“Stiamo lavorando perché Bastia abbia un candidato che possa dare uno sprint che questa città splendida merita. E’ quanto dice Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega e consigliere regionale della Regione Umbria, in merito alla scelta del candidato a sindaco per le prossime amministrative. I cittadini di Basia meritano molto di più” – ha aggiunto. “Noi 5 anni fa avevamo un’altra idea, il tempo sembra che in qualche modo ci abbia dato ragione ma non vogliamo distruggere, vogliamo costruire se ci sono le condizioni per costruire. Non dobbiamo costruire per forza una casa dove all’interno non si va d’accordo. Quindi se si parte con questo presupposto sbagliamo, se tutti insieme facciamo un passo indietro per poi farne due in avanti siamo assolutamente disponibili ma con una nuova linfa e nuove prospettive. Ripeto, la città merita, i bastioli meritano”.