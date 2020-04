Stop tributi e sì a messe, bonus nascite, PD targato Dio, patria, famiglia

«In questo periodo di emergenza sanitaria e di reclusione forzata accogliamo favorevolmente la notizia del cambio di rotta da parte dei rappresentanti territoriali del Partito Democratico».

A dirlo, con un comunicato, è la Lega di Bastia Umbra dove si riportano le parole di Jessica Migliorati, consigliere del “Carroccio” in Comune.

«È molto gratificante leggere proposte contrastanti con le politiche governative – è riportato nel dispaccio – e sempre più affini ai temi cari alla Lega di Matteo Salvini, ieri criticato, oggi musa ispiratrice per il centrosinistra. Come molti di noi ricorderanno il precedente Ministro delle politiche per la famiglia, Lorenzo Fontana, esponente della Lega aveva presentato nel maggio scorso un emendamento al Decreto Crescita recanti misure per ampliare il bonus bebè e inserire detrazioni fiscali per l’acquisto di pannolini e latte in polvere, evidentemente gli esponenti locali del Partito Democratico non ricordano che proprio la stessa maggioranza da loro rappresentato ha bocciato l’ emendamento presentato dagli esponenti della Lega riguardante l’implementazione di detto bonus. È notizia di oggi inoltre, che per voce della deputata Locatelli, la Lega ha presentato un emendamento al DL Covid, nel quale chiede di istituire un fondo da 50 milioni di euro per supportare gli enti locali, le associazioni e gli oratori per rendere gratis e accessibile a tutte le famiglie le attività educative e indispensabili a bambini e famiglie. Prendiamo l’occasione per ricordare agli esponenti del Partito Democratico che rappresentano ad oggi la maggioranza in Parlamento che valide proposte a sostegno di enti territoriali e Comuni possono essere da loro adottate in concreto. Sappiamo bene come l’aiuto di un’opposizione responsabile e collaborativa non sia gradito, visti i 203 emendamenti bocciati su 204 presentati».

La Lega di Bastia si auspica allora che gli esponenti del PD “vogliano sponsorizzare l’imminente piano di ricostruzione della Lega, che sarà presentato il 1° Maggio, all’interno del quale – a questo punto – vi saranno proposte importanti che sicuramente saranno molto care ai colleghi del direttivo del PD di Bastia Umbra”.

«Continueranno a scartare e bocciare misure utili ai cittadini – scrive Migliorati – solo in base al nome del primo firmatario? La pandemia ha cambiato le nostre abitudini e il lockdown ci costringe alla reclusione, forse questo periodo servirà per fare ordine nelle poche idee, ma tutte ben confuse, del Pd cittadino».

Consigliere Comunale Jessica Migliorati Gruppo Lega Bastia Umbra