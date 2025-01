T-Red incrocio, Civica Bastia chiarezza su multe e autorizzazione

T-Red incrocio – Il gruppo Civica per Bastia, rappresentato dai consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, ha sollecitato l’Amministrazione comunale a fornire maggiori dettagli sulla gestione del sistema T-Red, recentemente installato all’incrocio tra via Atene, via delle Nazionali e via Höchberg. Il dispositivo, attivo da ottobre, rileva le infrazioni al Codice della Strada, ma i consiglieri chiedono trasparenza sui dati relativi alle multe comminate.

In particolare, Degli Esposti e Raspa mettono in discussione la scelta dell’Amministrazione di introdurre il T-Red, nonostante il piano triennale delle opere pubbliche preveda già la costruzione di una rotatoria per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. I due consiglieri chiedono perché non sia stata preferita una soluzione strutturale al sistema elettronico.

I consiglieri Degli Esposti e Raspa sollecitano il Comune di Bastia a fornire dati trasparenti sul sistema T-Red. Domandano chiarimenti sulle multe elevate dal 2024 e sulle implicazioni legali senza una specifica delibera di giunta.

Inoltre, evidenziano che l’installazione del T-Red è avvenuta senza una comunicazione pubblica riguardante i dati delle sanzioni e senza una delibera di Giunta che indichi le intersezioni specifiche da monitorare, come richiesto dalla sentenza della Cassazione di agosto. Tale mancanza solleva dubbi sulla legittimità delle multe elevate, in quanto potrebbero risultare nulle.

A dicembre, il bilancio 2024 è stato modificato con un incremento di 100.000 euro nelle voci relative alle “sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada”, un aumento che sembra essere collegato proprio al funzionamento del T-Red. I consiglieri hanno quindi richiesto al sindaco Erigo Pecci di fornire un resoconto dettagliato delle multe comminate dalla polizia locale, confrontando i dati precedenti e successivi all’attivazione del dispositivo.

Infine, Degli Esposti e Raspa chiedono chiarimenti sulle possibili implicazioni legali per l’Ente derivanti dall’assenza di una delibera di giunta, chiedendo che l’argomento venga discusso nel prossimo Consiglio comunale.

L’iniziativa dei due consiglieri mira a garantire la trasparenza nell’utilizzo delle tecnologie per la sicurezza stradale e la corretta gestione delle risorse pubbliche, evidenziando l’importanza di atti formali per evitare potenziali problematiche legali e amministrative.