Tamponi e vaccinazioni all’ex Isa, Bastia non merita questa Amministrazione

A Bastia, non si è assistito ad un intervento diretto ed organico dell’amministrazione in aiuto al contrasto della crisi pandemica, escludendo la messa a disposizione del centro fieristico avvenuto tra l’altro dalla stessa struttura, ma anzi, abbiamo solo assistito alla confusione totale dell’ assegnazione dei contributi e dei rimborsi provenienti dallo stato centrale.

Gruppo Consiliare PD Bastia

Direttivo Unione Comunale PD Bastia

Oggi vogliamo soffermare l’attenzione dei concittadini su un’ulteriore situazione a dir poco kafkiana: la collocazione del punto tamponi e vaccinazione presso l’ ex stabilimento ISA in via del Lavoro nr.5 , dove puntualmente si vengono a creare lunghe code nella via principale di comunicazione della zona di industriale.

Un accesso che non ha nessun criterio di sicurezza, con un terreno accidentato da buche pericolose e pochissimo spazio di manovra per la macchine. Uno spettacolo deplorevole, altro esempio della gestione caotica e confusa della crisi pandemica da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto perché si tratta della semplice esecuzione di tamponi e somministrazione vaccinale.

Rimaniamo basiti se questo è il modo di gestire da parte della sindaca Lungarotti e della sua giunta l’aspetto logistico e organizzativo di una situazione così grave e delicata come una pandemia mondiale.