Targhe a Zampericoli e Iotti: Bastia onora la memoria civile

Due spazi verdi intitolati, poi la targa per Margherita Hack

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra dedica il parco di via Calabria a Mirella Zampericoli e i giardini «XXV Aprile» a Nilde Iotti. Le targhe inaugurate il 2 ottobre. Seguirà l’intitolazione a Margherita Hack dell’area verde di via Po dopo i lavori.

Due spazi pubblici di Bastia Umbra portano ora i nomi di Mirella Zampericoli e Nilde Iotti. Le targhe sono state inaugurate nella mattinata di venerdì 2 ottobre 2026, durante due cerimonie dedicate al contributo delle donne alla storia della comunità locale e delle istituzioni italiane.

Il parco di via Calabria, nel quartiere Borgo I Maggio, è stato intitolato alla professoressa Mirella Zampericoli. La seconda cerimonia ha riguardato i giardini pubblici “XXV Aprile”, dedicati a Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera dei Deputati. Hanno partecipato il sindaco Erigo Pecci e il vicepresidente del Consiglio comunale Claudio Boccali. All’appuntamento in memoria di Zampericoli erano presenti anche i suoi familiari.

Un progetto per ridurre il divario nelle intitolazioni

Le inaugurazioni attuano parte della delibera di Giunta numero 60 del 6 marzo 2026, con la quale l’amministrazione ha previsto nuove denominazioni per parchi e aree verdi. Il provvedimento rientra negli indirizzi comunali per il contrasto delle disparità di genere e la promozione di azioni positive.

Il progetto si collega alla campagna nazionale “8 marzo, tre donne, tre strade”, promossa dall’Associazione Toponomastica femminile con il supporto dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’iniziativa invita gli enti locali ad aumentare la presenza dei nomi femminili negli spazi pubblici, riconoscendo il loro apporto alla memoria collettiva.

Mirella Zampericoli, dalla scuola ai servizi sociali

La dedica del parco di via Calabria richiama una figura legata alla vita educativa, politica e culturale bastiola. Mirella Zampericoli conseguì la laurea in Lettere moderne all’Università degli Studi di Perugia nel 1971 e insegnò in diversi istituti superiori dell’Umbria.

Nel 1975 divenne la prima donna assessora del Comune di Bastia Umbra. Rimase in carica fino al 1985 nella Giunta guidata da Alberto La Volpe, occupandosi in particolare dei servizi socioassistenziali.

Tra i risultati richiamati dall’amministrazione figurano l’istituzione del primo consultorio familiare dell’Umbria e la realizzazione del primo asilo nido comunale, indicato come il primo servizio di questo genere nella regione. Il suo lavoro interessò anche lo sviluppo delle prestazioni rivolte alla terza età.

Concluso il mandato amministrativo, Zampericoli continuò a partecipare alla vita sociale e culturale attraverso l’Università Libera. La presenza dei familiari alla cerimonia ha accompagnato il ricordo del suo contributo alla crescita dei servizi cittadini.

Nilde Iotti e il contributo alle istituzioni repubblicane

L’intitolazione dei giardini pubblici rende omaggio al percorso di Nilde Iotti, della quale la deliberazione ricorda il ruolo di partigiana e protagonista della politica italiana.

Eletta all’Assemblea Costituente nel 1946, fu una delle ventuno donne che ne fecero parte. Partecipò alla Commissione dei Settantacinque, contribuendo alla formulazione degli articoli della Costituzione riguardanti la famiglia.

Nel 1979 venne eletta presidente della Camera dei Deputati. Mantenne l’incarico fino al 1992, per tre legislature consecutive. La scelta del Comune richiama il suo servizio alle istituzioni, il contributo alle riforme civili e l’impegno per democrazia, pluralismo e diritti.

L’area verde di via Po sarà dedicata a Margherita Hack

La terza figura individuata dalla delibera è Margherita Hack, astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. A lei sarà intitolata l’area verde di via Po.

La cerimonia si svolgerà una volta conclusi i lavori di riqualificazione del parcheggio e dello spazio verde adiacente. Questo passaggio completerà il programma delle tre dediche previsto dall’amministrazione comunale.