Un Nuovo Futuro per Bastia: Riflessioni Post-Elettorali di Erigo Pecci

Un Nuovo Futuro – Dopo una giornata elettorale intensa, Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista si fermano a riflettere sulle implicazioni del voto. La prima fase delle elezioni ha visto la loro coalizione emergere come la più votata, raccogliendo 4618 voti, pari al 42,13% del totale. Questo risultato eccezionale riflette l’impegno e la dedizione del team, che ha lavorato instancabilmente per proporre un futuro diverso per Bastia Umbra.

Il gruppo, composto da individui appassionati e dedicati, ha portato avanti idee innovative e soluzioni pratiche per rispondere alle esigenze della città e dei suoi abitanti. Ora, con il ballottaggio del 23 e 24 giugno che determinerà il prossimo sindaco di Bastia Umbra, è il momento di fare un ulteriore passo avanti.

La proposta della coalizione, fin dall’inizio, è stata quella di rappresentare l’intera città, introducendo un nuovo approccio nella comunicazione e nell’amministrazione, basato sull’inclusione e non sulla divisione. Oggi, la coalizione si rivolge a tutte le forze civiche e politiche, così come a tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi per un cambiamento a Bastia.

Credono fermamente che questo impegno, indipendentemente dall’affiliazione politica, non debba essere vano. Propongono un progetto che parte dal dialogo e dalla considerazione di tutti, con l’unico obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini e prendersi cura di Bastia.

Erigo Pecci, come candidato sindaco, e tutto il team sono pronti a prendersi questa grande responsabilità. Hanno lavorato senza sosta per offrire un futuro migliore alla città. Il 23 e 24 giugno, è il momento di fare un ulteriore passo avanti, per dare alla città un futuro di passione e competenza, una nuova prospettiva amministrativa.