Volano stracci tra Pd e Amministrazione comunale su città addormentata

Cara Sindaca, la cosa veramente triste è che non ci siamo sbagliati Comune, siamo stati presenti e abbiamo ricevuto giornalmente gli umori della comunità! Ahimè! Le ferie sono state lunghe anche per i nostri concittadini, che per godere delle serate estive si sono dovuti rifugiare in comuni limitrofi, data la povertà culturale e di intrattenimento delle iniziative dell’Amministrazione.

Comunque, avrebbe fatto bene anche lei a prendersi qualche giorno di ferie , perché il percorso è ancora lungo e ci sembra già stanca e poco lucida nell’analizzare in modo oggettivo l’aridità amministrativa di Bastia.

Direttivo Unione Comunale Pd Bastia

Gruppo Consiliare Pd Bastia