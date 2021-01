Tornano i furti negli appartamenti, rubati gioielli e contanti

Tornano a farsi vivi i topi d’appartamento. Tre colpi tra mercoledì e ieri in altrettante abitazioni di Bastia Umbra e Costano. Approfittando della maggiore mobilitĂ di questi giorni, i malviventi sono tornati a colpire approfittando della momentanea assenza dei proprietari. E così in via Atene hanno messo a segno un furto al secondo piano, probabilmente nel tardo pomeriggio. I proprietari fatto ritorno a casa per l’ora di cena hanno trovato i segni inequivocabili del passaggio dei soliti ignoti.

Cassetti all’aria e oggetti in oro non più al loro posto. Bottino non ingente dal punto di vista economico, mentre lo è sul versante affettivo. In una traversa di via Roma presa di mira un’abitazione al primo piano. Qui i ladri hanno forzato la porta d’ingresso per poi rovistare soprattutto nella camera da letto a caccia di oro e contanti. Forse disturbati da qualche rumore sono scappati in tutta fretta, arraffando soltanto un centinaio di euro in contanti e un paio di catenine.

Nella zona di Costano è finito sotto le mire dei ladri un casale, abbastanza isolato e senza sistema di allarme. Qui la permanenza dei ladri sicuramente è stata più lunga che altrove. Sono state visitate tutte le camere e rovesciati molti cassetti. Pochi i contanti trovati, più consistente invece il bottino di oro e gioielli. In tutto il colpo ha fruttato sui diecimila euro. A tutti i proprietari non è rimasto altro da fare che rivolgersi alle forze dell’ordine. P.C.