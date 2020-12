📰 Rassegna stampa 📰 –Bastia, la biblioteca comunale regala libri e iniziative

Chiama o scrivi in redazione

Bastia, la biblioteca comunale regala libri e iniziative

Alla biblioteca comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra arriva Un libro per Natale. Sotto l’albero di piazza Mazzini infatti la biblioteca regala libri, per tenere vivo lo spirito natalizio e coltivare l’educazione alla lettura anche in questo particolare momento.

L’iniziativa, in programma a dicembre, è rivolta a chiunque, adulti e bambini, che troveranno sotto gli alberi della piazza piccole cassettine natalizie in cui sarà possibile scegliere un libro da prendere. Numerose sono inoltre le iniziative natalizie promosse dalla biblioteca, come il punto prestito presso la sede della protezione civile, ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30, le Storie di Natale della domenica e le letture rivolte alle squadre di calcio della città. Iniziative tutte che hanno riscosso già dai primi giorni un grande apprezzamento di grandi e piccini.

Intanto continuano anche gli appuntamenti della ludoteca: dopo l’iniziativa di ieri Letture animate sotto l’albero e arrivo di Babbo Natale, lunedì c’è la proiezione di un film di Natale per bambini, mercoledì il Laboratorio della calza rotta (Porta la calza che hai a casa e insieme le ridiamo vita!).

Il 5 gennaio Tombola della Befana. Le iniziative vanno in scena dalle 15.30 alle 18.30, tutte le animazioni si svolgeranno presso i locali della ludoteca comunale in via Sandro Pertini, 63/67. F.P.