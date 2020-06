Chiama o scrivi in redazione

Bastia, l’assessore Morettini «Studiamo provvedimenti che aiutino il commercio»

«Non ce la siamo sentita di insistere con gli ambulanti imponendo una soluzione che non gradivano – sottolinea l’assessore al commercio Valeria Morettini (nella foto) –. Dopo tre mesi di chiusura gli operatori hanno manifestato la necessità di ripartire senza incertezze.

Ci auguriamo che dal mercato odierno arrivino risultati positivi tornando ad essere centro di incontro e affari. L’ipotesi di una migliore dislocazione rimane aperto». Il commercio è un settore fondamentale per l’economia locale. Quali sono i risultati ottenuti dal tavolo attivato dal Comune con gli operatori del commercio e dell’artigianato?

«Siamo impegnati ad individuare provvedimenti – sottolinea l’assessore – che facilitino la ripresa a cominciare dall’attività di bar e ristoranti con la possibilità di utilizzare spazi esterni per i tavoli e anche per intrattenimento. Gli incontri continueranno per sciogliere diversi nodi, tra i quali con priorità quello di creare un portale internet che informi i cittadini sulle attività commercio locale». m.s.