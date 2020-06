Chiama o scrivi in redazione

Bastia retrocesso, protestano sindaco e tifosi: “Un colpo di spugna”

BASTIA UMBRA – Oggi il direttivo della Lnd, salvo clamorose sorprese, decreterà la retrocessione ufficiale del Bastia in Eccellenza. Retrocessione a tavolino che non è andata giù ai tifosi che hanno affisso striscioni di protesta allo stadio e nemmeno al Comune. “Con un colpo di spugna – scrive il sindaco -, l’impegno di una squadra, di una società è stato letteralmente annullato… Sono più di 300 i giovani che fanno parte del nostro settore giovanile. E questo lo deve sapere chi ha stabilito a tavolino di far retrocedere la nostra squadra”.

Intanto, a Trestina, dopo l’annuncio di Bonura in panchina (piace il difensore Briganti che a Bastia qualcuno vorrebbe allenatore, ma in pole c’è Grilli), sono stati riconfermati il mister della Juniores Signorelli, il preparatore atletico Federico Scaia, il preparatore dei portieri Mannarini e il massaggiatore Gennaioli. Confermato a Cannara mister Alessandria.