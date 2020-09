Bastia Umbra, prorogati fino al 18 i “Venerdì sotto le stelle”

Per altre tre settimane anche l’apertura serale dei locali all’aperto e dei chioschi in centro

BASTIA UMBRA – Il programma delle manifestazioni estive promosso dal Comune si è concluso domenica 30 agosto. Su richiesta generale il ‘Venerdì sotto le stelle’ è stato prorogato per altre 3 settimane fino al 18 settembre con l’apertura serale di ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie all’aperto, esercizi in piazza nei chioschi del centro storico. è il momento per fare il bilancio di R-Estate di una stagione particolare in un anno eccezionale.

«Dopo tanti mesi di rinunce da fine inverno a primavera – rileva il sindaco Paola Lungarotti (nella foto), responsabile anche della cultura – gli appuntamenti estivi erano più di sempre indispensabili. L’esito è stato largamente positivo». Eppure, la prima domenica di luglio, con la scelta ecologica dell’isola pedonale allargata al centro urbano con gallerie d’arte non è stata un successo.

«E’ vero che la partenza è stata incerta, poi però con alcune correzioni la partecipazione è cresciuta, registrando con alto gradimento soprattutto per le serate di venerdì. Anche il maltempo ha avuto un ruolo negativo, in particolare domenica il 30 agosto, mettendo in crisi il mercatino delle pulci con gli operatori fortemente penalizzati dalla pioggia. Abbiamo intenzione di riproporre questo mercatino due o tre volte all’anno.

Il calendario degli appuntamenti estivi ha avuto un costo contenuto per evitare sprechi e per motivi economici abbiamo rinunciato ad un programma di qualità con concerti jazz, coordinati da Marcello Migliosi, che proporremo la prossima estate. M.Stangoni