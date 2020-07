Bastia Umbra punta sull’estate con tante iniziative

La volontà di rinascita supportata da esposizioni d’arte, serate di intrattenimento e cinema

Le attività previste nel periodo estivo rientrano nel programma di rilancio economico della città e per ridare vita alle attività sociali in uno spirito d’entusiasmo dei bastioli e di quanti vengono da fuori». Ogni venerdì, fino a tarda notte, ‘zona blu’ nel centro storico e sulle strade adiacenti per accogliere visitatori nei ristoranti. Poi le domeniche ‘Galleria d’arte’ con artisti locali nel centro chiuso al traffico.

La promozione della mobilità alternativa è argomento caro alla Giunta e scelto in campagna elettorale. Si vuole incentivare l’isola pedonale, che rimarrà chiusa al traffico il venerdì a luglio e agosto dalle 18 alle 24. Le aree urbane interessate sono il centro, il primo tratto di via Torgianese, via dell’Isola Romana, per area shopping, cene, aperitivi, cocktail sotto le stelle.

Gli artisti potranno esporre le opere nelle vetrine di negozi, bar e attività commerciali. Ritornerà la Fiera d’Estate, domenica 12 luglio. Avremo il Cinelido promosso dal gestore dell’Esperia. Proiezioni, dal 2 luglio, in via Silone (ex Rivierasca) sul piazzale di accesso al percorso verde. «A giorni sarà presentata la rassegna di Bastia-Estate – conclude l’assessore Morettini -. Il nostro intento è tornare alla normalità e far conto sull’inventiva e la determinazione dei nostri operatori economici». m.s.