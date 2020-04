Bonus spesa, entriamo nella fase operativa La sindaca Lungarotti: «Da domani le richieste Poi mercoledì inizieremo la consegna»

«E’ nostra intenzione – ha sottolineato il sindaco Paola Lungarotti (nella foto) – venire incontro a coloro che sono in difficoltà. Riteniamo di iniziare la consegna dei buoni mercoledì – annuncia ancora il primo cittadino – e continueremo ad erogarli nei giorni successivi fino all’esaurimento del fondo». Saranno i volontari della Protezione civile a consegnare i buoni spesa a domicilio dei richiedenti insieme all’elenco dei punti vendita che hanno risposto all’avviso del Comune per erogare generi alimentari e di prima necessità. Tra questi le grandi reti commerciali e i negozi di vicinato. Gli importi del buono vanno da un valore minimo di 200 euro per una sola persona ad un massimo di 550 per famiglie composte da 6 o più persone. M. Stangoni