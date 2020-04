Buoni spesa, a Bastia Umbra presentate oltre trecento domande

Dopo 4 ore erano pervenute al Comune già 270 domande, di cui una cinquantina via telefono e le altre via mail. Coloro che non dispongono di un computer hanno richiesto al telefono istruzioni all’ufficio comunale che, mediante i volontari della Protezione civile, ha inviato agli interessati i moduli per compilarli e poi rimandarli in Comune.

Molta strada è stata fatta in poche ore, considerato che con i fondi disponibili sarà possibile distribuire circa 500 buoni spesa. La prima Graduatoria degli assegnatari sarà pronta mercoledì e i buoni consegnati tra giovedì e venerdì. Intanto, il sindaco Paola Lungarotti ha aggiornato la situazione dei contagi che registrano 2 nuovi casi positivi, ma anche 2 pazienti totalmente guariti.