🖨 Rassegna stampa 🖨 Centri estivi, in arrivo i contributi alle famiglie per le spese sostenute

di Flavia Pagliochini

La Regione Umbria anche quest’anno ha approvato il bando destinato al rimborso delle spese sostenute per centri estivi. Il bando è finalizzato a contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

Anche a Bastia Umbra l’intervento oggetto dell’avviso prevede l’erogazione di un sussidio a copertura parziale o totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2021, nello specifico il centro estivo comunale Piccolo mondo di via Pascoli e l’Albero degli gnomi di San Lorenzo. Sono destinatarie dell’intervento tutte le famiglie residenti o domiciliate in Umbria alla data di presentazione della delega al centro estivo.

Ogni famiglia può presentare una sola delega al Centro estivo, delega che va consegnata al titolare del servizio e non alla Regione. Per un eventuale supporto alla compilazione della delega è possibile rivolgersi al Settore Servizi alla persona e politiche scolastiche ai seguenti numeri telefonici: 0758018284 -298 – 220. La delega, debitamente compilata e firmata, comprensiva dei relativi allegati, può essere consegnata anche all’Ufficio protocollo del Comune di Bastia Umbra, che si trova in piazza Cavour 19, entro le ore 17 di giovedì 9 settembre 2021, ultimo giorno utile per la consegna.