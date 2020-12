Ecco i Volontari Nati per la Musica, i primi in Umbria

Queste attività hanno effetti positivi sui più piccoli che instaurano un rapporto più consapevole con la lettura e la musica». Si tratta di esperienze formative importanti; le ricerche scientifiche dimostrano che nei primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo complessivo delle bambine e dei bambini. Il corso, al quale hanno aderito una ventina di partecipanti, si è svolto in webinar in collaborazione con il Centro per la salute del Bambino e con l’associazione culturale Pediatri.

Fra i docenti Alessandra Sila, responsabile formazione Centro per la Salute del Bambino onlus, Antonella Costantini, docente di musica del coordinamento nazionale Nati per la Musica e le pediatre Silvia Dragoni e Ilaria Porro.

«La costituzione di un gruppo di lavoro attivo – sottolinea la bibliotecaria Giuglietti – è il punto di partenza per nuovi progetti e iniziative già in cantiere a partire dalla prossima primavera». La musica è una buona pratica che, se attuata precocemente e con continuità, sostiene la crescita dei bambini e dal punto di vista cognitivo li aiuta a sviluppare proprie capacità di ascolto.