Maggio dei Libri, quest’anno edizione speciale in diretta Facebook L’organizzazione è curata dalla Biblioteca comunale ’’Alberto La Volpe’’

Giovedì 21 maggio alle 17 è previsto un appuntamento tradizionale «Leggimi perché mi fa bene», Lettura Nati per leggere. Il 28 maggio, è previsto invece un incontro, sempre alle 17, che si incentrerà sul tema «Leggimi perché così conosco il mondo». Sabato 30 maggio, alle 16, un appuntamento speciale con la premiazione del concorso le Filastrocche, organizzato dal Comune in collaborazione con la biblioteca per festeggiare i 100 anni di Gianni Rodari, grande scrittore e altrettanto grande educatore. L’incontro finale, sabato 6 giugno, tratterà il tema «La mia strana primavera 2020».