Mercato settimanale, tanta gente in piazza a Bastia Umbra

Nel secondo venerdì di maggio Bastia si è riappropriata, almeno in parte, del mercato settimanale. Ieri in piazza del Mercato c’erano una ventina di banchi alimentari. A Colpire di più è stata l’affluenza di pubblico, ritornata numerosa fin dalla prima mattina. Lunedì riapriranno negozi, ristoranti e parrucchieri. Quale è la situazione della vigilia? «Di grande attesa – rileva Valeria Morettini, assessore comunale al commercio -. Le linee guida sono arrivate all’ultimo minuto e questo non ha aiutato ad organizzarsi gli imprenditori. Abbiamo programmato un incontro con le associazioni di artigiani, commercianti e pubblici esercizi». Nell’ipotesi che presto si riapra completamente il mercato settimanale? «Vogliamo confrontarci con gli ambulanti, prima di decidere». m.s.