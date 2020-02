Musica, gioco e movimento per unire bambini e famiglie

Al via una serie di attività pensate per genitori e figli. Progetti Coinvolte anche numerose associazioni del territorio

BASTIA UMBRA Un Comune sempre più a misura di bambino, con tante iniziative per le famiglie. “Ogni Momento ha il suo movimento” è il laboratorio motorio per bambini da 0 a 6 anni a cura del Centro educativo territoriale al nido comunale Piccolo Mondo, per esplorare modi diversi di giocare per bambini da 0 a 6 anni accompagnati dai loro genitori, in collaborazione con Prom.o.s.sport di Perugia e attivo tutti i martedì dalle 17 alle 18. Info e prenotazioni 338/ 8855276 mail cet.assisi@edusostenibile.it. “Gioco fai da te” è invece il titolo del laboratorio sul gioco per bambini da 3 a 6 anni e i loro genitori, il 13 e il 27 marzo, dalle 16.30 alle 18, nei locali della ludoteca. Scade invece il 20 marzo il termine per le iscrizioni al corso per volontari Nati per la Musica, in scena all’auditorium Sant’Angelo il 3- 4 aprile. Organizzato dal Comune di Bastia Umbra, biblioteca comunale Alberto La Volpe Bastia Umbra, Sistema museo, Nati per la Musica Umbria, Centro per la salute del bambino, Associazione culturale pediatri, si tratta di un programma nazionale per la diffusione della musica da 0 a 6 anni. Nati per la Musica colloca i genitori e il bambino al centro dell’interesse delle attività, favorendo la collaborazione tra servizi e operatori per creare una rete multidisciplinare. Le finalità delle attività dei volontari di NpM è quella di promuovere la pratica della musica in famiglia. La formazione offre indicazioni per proporre esperienze musicali adatte al bambino.

F.L.