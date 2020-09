Personale scolastico e adeguamento delle aule problemi superati, da domani si comincia davvero

Le criticità sono state superate con l’assegnazione per la scuola dell’infanzia e cinque collaboratori per tutto l’istituto. Un grido di gioia venerdì sera degli insegnanti che, però, non può escludere sorprese dell’ultima all’apertura di domattina.

Nella sede della scuola media ‘C. Antonietti’ oltre all’adeguamento funzionale delle aule le scorse settimane si è lavorato per completare il progetto di efficientamento energetico. Sono stati sostituiti gli infissi esterni, installata una caldaia a condensazione e con sensori di presenza per l’illuminazione. Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Santi: «Siamo riusciti in tempi celeri a completare degli interventi che, secondo alcuni detrattori, non si sarebbero portati a termine entro il 14 settembre. Il piano di adeguamento delle scuole è stato realizzato presto e bene».