Riaprono i centri estivi dedicati ai più piccoli, fino al 14 agosto

Riaperti i centri estivi a Bastia fino al 14 agosto. Le iscrizioni totali per la banda dei marmocchi è di 65 bambini, di cui 44 all’infanzia Pascoli e 21 iscritti all’infanzia Fifi. Per i nidi estivi comunali il totale delle iscrizioni è di 57 bambini, di cui al Piccolo mondo 45 e 12 all’albero degli gnomi, in tutto 122 iscritti.

La priorità è stata data ai bambini residenti nel Comune di Bastia Umbra. Per ciò che concerne le altre fasce d’età dai sei anni in poi altre associazioni si sono adoperate per proporre offerte alle famiglie in questo periodo estivo, anche grazie al supporto del Comune che ha concesso in maniera gratuita gli spazi necessari per una adeguata modulazione delle attività.

“Siamo veramente soddisfatti della riapertura dei centri estivi comunali per dare un servizio a sostegno della genitorialità e per ridare ai bambini quei momenti di aggregazione necessaria per una ripresa dei rapporti sociali tra coetanei interrotti dall’emergenza sanitaria. Un modo anche per monitorare e superare eventuali criticità in vista della riapertura di settembre”, la nota dell’assessore competente, Daniela Brunelli.