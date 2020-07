Stalle demolite: “spazi“ convertiti in strutture private per anziani L’ok del Consiglio al progetto I lotti edificabili delocalizzati in via Praga

Le stalle oggetto di esame ora del Consiglio si trovano in un terreno ubicato tra la frazione di Costano e località S. Lorenzo, in un area sulla sponda destra del fiume Chiascio. La superficie utile coperta è di oltre duemila mq, mentre le aree pertinenziali sono circa diecimila mq. Il piano prevede la demolizione delle stalle con bonifica ambientale dell’area. Le superfici saranno ‘delocalizzate’ in via Praga, dove saranno costruiti due lotti destinati a servizi privati per gli anziani.

Soddisfatto del della decisione del Consiglio è Francesco Fratellini, vicesindaco e assessore all’urbanistica: «E’ rilevante l’interesse pubblico dell’intervento volto ad eliminare un detrattore ambientale. In tal modo vengono utilizzati a fini sociali i volumi che sono rimasti inutilizzati per anni e al contempo si permette di risanare un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, a ridosso del fiume Chiascio».