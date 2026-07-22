Bastia Umbra, giovani volontari ripuliscono il centro storico insieme al Comune

L’iniziativa con l’Azione Cattolica di Santa Giustina in Colle

🌿 Una mattinata dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva ha coinvolto i giovani dell’Azione Cattolica di Santa Giustina in Colle, impegnati nella pulizia del centro storico di Bastia Umbra. L’iniziativa si è conclusa con l’incontro con l’assessora all’Ambiente Ramona Furiani, che ha ringraziato i ragazzi per il loro impegno.

I giovani protagonisti di una mattinata di volontariato

Una mattinata all’insegna della cura del territorio e della partecipazione civica ha animato il centro storico di Bastia Umbra, dove i giovani dell’Azione Cattolica della Parrocchia di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, hanno preso parte a un’attività di volontariato ambientale durante il loro Campo Scuola Parrocchiale.

Ad accoglierli è stata l’assessora comunale all’Ambiente Ramona Furiani, che ha incontrato il gruppo al termine delle operazioni di pulizia svolte nelle vie del centro cittadino.

Un gesto concreto per il bene comune

Nel corso della mattinata i ragazzi hanno contribuito alla pulizia degli spazi pubblici, offrendo un esempio di cittadinanza attiva e di attenzione verso il patrimonio condiviso.

L’iniziativa è stata promossa come momento educativo, capace di coniugare l’esperienza del campo scuola con un’attività concreta di servizio alla comunità ospitante.

Furiani: “Prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura della comunità”

Rivolgendosi ai giovani volontari, l’assessora Ramona Furiani ha evidenziato il duplice significato dell’iniziativa.

Da un lato, ha sottolineato il valore immediato del prendersi cura degli spazi pubblici, contribuendo al decoro urbano e al benessere della collettività. Dall’altro, ha richiamato il significato più ampio della tutela ambientale, ricordando come rappresenti oggi un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione anche nell’interesse delle future generazioni.

Nel suo intervento Furiani ha richiamato anche l’origine etimologica della parola “ambiente”, derivata dal latino ambire, spiegando come tutto ciò che circonda le persone faccia parte di una relazione quotidiana che merita attenzione e rispetto.

L’assessora ha quindi ringraziato i ragazzi non solo per il lavoro svolto, ma anche per il messaggio trasmesso attraverso il loro esempio, sottolineando che ogni gesto di cura contribuisce a costruire una comunità più consapevole e un futuro più sostenibile.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio apprezzamento ai giovani dell’Azione Cattolica di Santa Giustina in Colle per l’impegno, l’entusiasmo e il senso civico dimostrati durante la permanenza a Bastia Umbra.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Parrocchia e agli educatori che hanno scelto di inserire, all’interno del percorso formativo del Campo Scuola, un’esperienza concreta dedicata al servizio della comunità e alla valorizzazione del territorio.

Un’esperienza educativa e di responsabilità

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità attraverso azioni semplici ma significative.

Per l’Amministrazione comunale, esperienze di questo tipo dimostrano come la tutela dell’ambiente e la cura degli spazi condivisi possano trasformarsi in occasioni di crescita personale, responsabilità e partecipazione, lasciando un contributo positivo sia per chi le realizza sia per la comunità che le accoglie.