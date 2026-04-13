Cammino, nasce il progetto tra i passi di Chiara e Francesco

Ghribi “Dopo le parole del Papa sulla pace nessuno può restare in silenzio” ROMA (ITALPRESS) – “Alla vigilia del suo viaggio in Africa, le parole di Papa Leone XIV sulla pace risuonano con una forza che va oltre i confini della Chiesa e interpella l’intera comunità internazionale. Non è un richiamo formale, ma un appello profondo, lucido, coraggioso”. Lo afferma Kamel Ghribi, presidente del Gruppo GKSD e vicepresidente […]

Sinner torna al comando del ranking Atp, Musetti scivola in nona posizione ROMA (ITALPRESS) – Dopo i festeggiamenti in campo arriva anche la certificazione dell’Atp: grazie al trionfo sul rosso di Montecarlo, Jannik Sinner torna sul trono della classifica mondiale, svalcando il rivale Carlos Alcaraz, appena battuto nella finale del Masters 1000 del Principato. Il fuoriclasse altoatesino supera anche le settimane da leader del ranking di Alcaraz, […]

Mattarella al Papa “Nessuno potrà rimanere indifferente agli appelli per la pace” ROMA (ITALPRESS) – “Desidero rivolgerLe un sincero ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per questo lungo viaggio apostolico che La porterà in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. In Africa, il continente con la popolazione più giovane del mondo, il cristianesimo ha radici antiche e […]

Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera” MILANO (ITALPRESS) – Papa Leone “è debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica – e tutte le altre organizzazioni cristiane – hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro […]

Da 2-0 a 3-4, l’Inter vince a Como in rimonta e vola a +9 sul Napoli Tre punti pesanti in chiave scudetto per i nerazzurri grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries.

Elezioni Ungheria, vince Magyar “Orban si è congratulato per la nostra vittoria” ROMA (ITALPRESS) – Con lo spoglio delle elezioni politiche ungheresi al 45,7%, il partito Tisza di Pèter Magyar avrebbe la maggioranza dei due terzi al parlamento di Budapest che gli consentirebbe di apportare modifiche alla costituzione. A Tisza andrebbero 135 seggi, mentre il partito Fidesz del premier uscente Viktor Orban si fermerebbe a 57. All’estrema […]

Freuler e Orsolini piegano il Lecce, il Bologna vince 2-0 al Dall’Ara Per i rossoblu' una carica di energia pre-Birmingham, per i salentini ancora un ko.

Ismea a Vinitaly: strategie, strumenti e prospettive per il vino italiano VERONA (ITALPRESS) – Ismea è presente alla 58^ edizione di Vinitaly con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf.L’Istituto ha promosso due momenti di confronto e approfondimento rivolti agli operatori della filiera vitivinicola, alle istituzioni e ai media, confermando il proprio ruolo di supporto strategico al settore.Ad aprire il […]

Vinitaly, Lollobrigida “Il vino racconta i nostri territori” VERONA (ITALPRESS) – Una bottiglia lunga trenta metri e alta dieci che reca sull’etichetta la scritta “Dentro c’è l’Italia”, perchè in una bottiglia grande cento volte il normale c’è spazio per contenere i vitigni che caratterizzano i territori italiani da Nord a Sud. E’ questo il nuovo concept dello spazio espositivo del Ministero dell’Agricoltura alla […]