Sulle orme di Padre Pio, tre giorni fra preghiera e santuari

Il gruppo del Monte Carmelo nei santuari con Antonio Gentile

📌 FLASH NEWS – Dal 7 al 9 ottobre il Gruppo di Preghiera Beata Vergine Maria del Monte Carmelo di Bastia Umbra ha visitato San Giovanni Rotondo con padre Antonio Gentile. Tappe previste: la Via Crucis e il Santuario della Madonna Incoronata

Il Gruppo di Preghiera Beata Vergine Maria del Monte Carmelo di Bastia Umbra ha promosso, dal 7 al 9 ottobre, un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo dedicato ai luoghi di San Pio da Pietrelcina. Tre giornate di raccoglimento e visite ai santuari, con l’obiettivo di approfondire la fede attraverso la conoscenza degli ambienti che custodiscono la memoria del religioso.

Ad accompagnare i partecipanti è stato padre Antonio Gentile, che ha offerto una lettura spirituale delle diverse tappe. Il percorso ha alternato la visita ai luoghi alla preghiera condivisa, ai canti e ai momenti di silenzio.

Nel convento che custodisce la memoria del santo

Una parte centrale dell’itinerario ha riguardato l’antico Convento di Santa Maria delle Grazie, dove Padre Pio visse dal 1916 fino alla morte. La visita ha permesso ai pellegrini di conoscere la sua cella e il Crocifisso delle Stimmate, elementi che richiamano la dimensione quotidiana e religiosa della sua esperienza.

Nel paesaggio del Gargano, il gruppo ha così ripercorso alcuni dei luoghi più strettamente legati alla figura del santo. L’accompagnamento di padre Antonio Gentile ha orientato l’attenzione dei partecipanti sul significato spirituale degli ambienti visitati.

I mosaici tra San Francesco e San Pio

Il pellegrinaggio è proseguito nel Santuario di San Pio da Pietrelcina, la grande Chiesa Nuova. Nella chiesa inferiore, i partecipanti hanno raggiunto la cripta che custodisce le spoglie del santo, luogo di venerazione arricchito da un ampio apparato musivo.

I mosaici accostano episodi della vita di San Francesco d’Assisi a quelli di San Pio da Pietrelcina. Il confronto mette in relazione due percorsi vissuti in epoche lontane, accomunati dalle stimmate, dalla povertà e dalla devozione a Cristo crocifisso. Su questi legami si è soffermata la riflessione proposta ai pellegrini, dando alla visita anche un contenuto di catechesi.

La salita lungo la Via Crucis monumentale

Un altro momento del viaggio è stato dedicato alla Via Crucis monumentale sul Monte Castellano, nei pressi del santuario. Durante la salita, il gruppo ha portato nella preghiera le intenzioni affidate ai partecipanti prima della partenza.

Le stazioni, caratterizzate dalle sculture in bronzo di Messina inserite nel paesaggio, hanno accompagnato la meditazione sulla Passione di Cristo. Il percorso ha consentito di approfondire anche il rapporto tra la Via della Croce e l’esperienza religiosa di Padre Pio.

La sosta al Santuario della Madonna Incoronata

Sulla strada del ritorno, i pellegrini hanno visitato il Santuario della Madonna Incoronata, un’ulteriore tappa legata alla figura di San Pio da Pietrelcina.

Al rientro a Bastia Umbra, il gruppo ha espresso gratitudine a padre Antonio Gentile e a quanti hanno condiviso le tre giornate. Nel resoconto dell’esperienza, la preghiera emerge come il filo conduttore del viaggio, insieme alla partecipazione comunitaria e alla riflessione maturata nei luoghi visitati.