Costano celebra la Porchetta undici giorni di festa, tutte le novità del 2026

Tradizione, musica e progetto per il futuro dal 20 al 31 agosto

🎉 Dal 20 al 31 agosto Costano torna protagonista con la 51ª Sagra della Porchetta. L’anteprima del 20 agosto vedrà DJ Ralf rendere omaggio ad Augusto Lunghi. In programma undici giorni di musica, sapori della tradizione, novità gastronomiche e un progetto che guarda al futuro della comunità.

La 51ª edizione della Sagra della Porchetta di Costano si prepara a riportare nel borgo uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate umbra. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 31 agosto 2026, preceduta, il 20 agosto, da una serata speciale dedicata al ricordo di Augusto Lunghi, figura storica del Gruppo Giovanile di Costano APS, con la partecipazione straordinaria di DJ Ralf.

L’iniziativa conferma la volontà degli organizzatori di coniugare tradizione, innovazione e partecipazione, proponendo un calendario ricco di eventi, un’offerta gastronomica ampliata e un progetto destinato a guardare oltre i giorni della festa.

Il programma apre con una serata dedicata ad Augusto Lunghi

L’anteprima del 20 agosto rappresenterà uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026. A dieci anni dalla scomparsa di Augusto Lunghi, primo presidente del Gruppo Giovanile di Costano, il paese renderà omaggio a una delle figure che hanno contribuito alla crescita della manifestazione.

La serata organizzata da Gruppo Giovanile di Costano vedrà la partecipazione di DJ Ralf, protagonista dell’appuntamento musicale.

Per l’occasione torneranno alcune delle specialità che hanno segnato la storia della sagra, tra cui il Tortello 40, creato per il quarantesimo anniversario della manifestazione, e la tradizionale porchetta calda con l’osso. Saranno inoltre aperti la taverna, il chiosco della porchetta e le altre aree dedicate alla ristorazione.

Nel corso della stessa serata il Gruppo Giovanile di Costano APS effettuerà una donazione destinata alla società calcistica del paese, confermando l’attenzione verso le realtà associative del territorio.

Undici giorni di appuntamenti tra musica e intrattenimento

Dal 21 al 31 agosto il programma offrirà un calendario articolato di spettacoli pensato per coinvolgere pubblici differenti.

Alle tradizionali orchestre da ballo si affiancheranno alcuni eventi dedicati alle nuove generazioni, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la partecipazione.

Il calendario musicale prevede:

21 agosto Marco Morandi.

22 agosto Frank David.

23 agosto Rossella Ferrari.

24 agosto Voglio Tornare negli Anni ’90.

25 agosto Anna Maria Allegretti.

26 agosto Omar Lambertini.

27 agosto Manuel Malanotte.

28 agosto Nei 90 Io C’ero.

29 agosto Renzo Biondi.

31 agosto Castellina Pasi, protagonista della serata conclusiva.

Gastronomia protagonista con nuove proposte

La cucina continuerà a rappresentare il cuore della manifestazione.

Ogni sera, dalle ore 18, sarà possibile scegliere tra un’ampia proposta di piatti che comprende antipasti, primi della tradizione, ricette dedicate alla porchetta, secondi, torte al testo e contorni.

Tra le preparazioni più attese tornerà il Tortello 40, insieme alle ricette storiche che negli anni hanno contribuito alla notorietà della manifestazione.

L’edizione 2026 introdurrà anche panini gourmet a base di porchetta e una nuova area aperitivi, disponibile per tutta la durata della festa, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta rivolta ai visitatori.

Un progetto per il futuro della comunità

Tra le principali novità illustrate dal presidente Simone Bordichini figura anche un’iniziativa destinata a guardare oltre la durata della manifestazione.

Il Gruppo Giovanile di Costano APS, insieme alla Parrocchia e all’Amministrazione comunale, sta infatti valutando la fattibilità di un intervento che interessa l’area occupata dall’attuale taverna.

L’obiettivo è quello di realizzare una nuova struttura coperta e polivalente, capace di accogliere fino a 500 persone e utilizzabile durante tutto l’anno come spazio destinato alle attività della comunità.

Il progetto nasce con l’intenzione di rafforzare ulteriormente il ruolo sociale della sagra, trasformando un luogo simbolo della manifestazione in un punto di riferimento stabile per il paese.

Una tradizione che continua a crescere

Nata dall’iniziativa dei giovani di Costano, la Sagra della Porchetta è cresciuta nel corso di oltre mezzo secolo fino a diventare uno degli appuntamenti più conosciuti dell’estate umbra.

La manifestazione continua a coinvolgere numerosi volontari e rappresenta un momento di aggregazione per l’intera comunità, contribuendo anche alla valorizzazione del territorio.

Anche nell’edizione 2026 resterà aperto il Museo del Porchettaio, curato da Paolo Caccinelli, spazio dedicato alla memoria della tradizione locale e rinnovato nella precedente edizione.

Il ruolo del Gruppo Giovanile di Costano

Il Gruppo Giovanile di Costano APS continua a rappresentare il motore organizzativo della manifestazione e promuove durante tutto l’anno iniziative sociali, ricreative e di sostegno alla comunità locale.

Alla guida dell’associazione è stato confermato Simone Bordichini, al quarto mandato consecutivo. Il consiglio direttivo resterà in carica fino al 2028 ed è composto dal cassiere Luca Belli e dai consiglieri Andrea Ciotti, Giacomo Santoni, Damiano Tortoioli, Riccardo Meschini, Mattia Bracalenti, Alberto Fioriti, Diego Donati, Daniele Giusepponi e Maria Rita Lunghi.

L’attività del gruppo non si limita all’organizzazione della sagra, ma comprende anche numerose iniziative dedicate alla vita del paese, con l’obiettivo di mantenere viva una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate in Umbria.