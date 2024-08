Daniela Cavanna alla Sagra della Porchetta di Costano [Video]

Daniela Cavanna alla Sagra della Porchetta di Costano

In occasione della Sagra della Porchetta di Costano, la nota cantante Daniela Cavanna ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle novità del suo concerto. Cavanna ha annunciato nuove canzoni – cover e inedite – e ha presentato nuovi musicisti rispetto all’anno scorso. “Non vedo l’ora di presentarveli tutti,” ha dichiarato, sottolineando l’entusiasmo suo e della sua band per l’evento.

Durante l’intervista, Cavanna ha spiegato che il numero di concerti annuali è elevato, soprattutto durante l’estate, quando si viaggia di più e si lavora intensamente. “Ci si diverte anche di più,” ha aggiunto, evidenziando l’atmosfera unica delle feste estive.

Un altro argomento trattato è stato il presunto amore di Cavanna per le moto. La cantante ha smentito le voci, definendole una “leggenda metropolitana”. Tuttavia, ha ammesso che andare in moto, in particolare su una Harley, è un suo sogno. “Magari quest’anno prendo la patente,” ha scherzato.

Parlando del suo nuovo gruppo, Cavanna ha descritto le diverse caratteristiche dei musicisti, che provengono da varie culture musicali. “L’orchestra è la mia,” ha detto, spiegando che la formazione si modifica nel tempo con l’aggiunta di nuovi elementi. Alcuni musicisti, come due ragazzi siciliani, hanno lasciato il gruppo per tornare in Sicilia o cambiare lavoro.

Cavanna ha elogiato i suoi musicisti per la loro capacità di adattarsi alle sue idee creative. “Assecondano ogni mia pazzia,” ha affermato, raccontando come il gruppo lavori rapidamente per realizzare nuove canzoni o medley. Anche per il concerto alla Sagra della Porchetta, hanno provato alcuni brani nuovi, sia cover che inediti.

La cantante ha rivelato di collaborare con diversi autori per la composizione delle sue canzoni. Alcuni dei suoi collaboratori sono di San Gemini, mentre altri sono di Brescia. “Stasera ne sentirete già una,” ha anticipato, riferendosi a una delle nuove canzoni che verranno eseguite durante il concerto.