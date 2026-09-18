Defibrillatore di San Lorenzo grazie ai fondi della comunità

Il Comitato dona il defibrillatore al Comune il 19 settembre

📌 FLASH NEWS – Il Comitato Sì Rotatoria – No T-Red consegnerà il 19 settembre al Comune un defibrillatore acquistato con una raccolta fondi. Il dispositivo sarà installato nell’area verde di San Lorenzo e sarà a disposizione della comunità.

Il Comitato “Sì Rotatoria – No T-Red” di San Lorenzo consegnerà al Comune un defibrillatore acquistato attraverso una raccolta fondi sostenuta dai cittadini. La consegna è prevista sabato 19 settembre alle ore 15 presso il centro sociale di San Lorenzo.

Il dispositivo sarà successivamente destinato all’area verde del quartiere, dove verrà installato e reso disponibile alla comunità. L’obiettivo dell’iniziativa è aumentare la sicurezza di uno spazio frequentato quotidianamente da residenti, famiglie, ragazzi e persone che svolgono attività sportiva.

La raccolta fondi promossa dal Comitato

L’acquisto del defibrillatore è stato possibile grazie alla partecipazione dei cittadini alla raccolta fondi organizzata dal Comitato. La presidente Paola Mela ha sottolineato come l’iniziativa sia nata dalla volontà di trasformare la partecipazione della comunità in un intervento concreto per il quartiere.

«Questa iniziativa nasce dalla volontà di trasformare la partecipazione dei cittadini in qualcosa di concreto e utile per il nostro quartiere», ha dichiarato Paola Mela.

La presidente ha inoltre ringraziato quanti hanno contribuito economicamente all’acquisto del dispositivo, ricordando l’importanza che un presidio di questo tipo può assumere in caso di emergenza.

Dalla viabilità alle iniziative per il quartiere

Il Comitato era nato inizialmente attorno alle problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza stradale di San Lorenzo, con particolare riferimento alla richiesta di realizzare una rotatoria al posto del T-Red.

Secondo quanto riferito dalla presidente, l’iter in Consiglio comunale relativo alla realizzazione della rotatoria si è completato nei primi giorni di luglio. Il Comitato auspica ora che le questioni legate alla viabilità possano trovare soluzione nel più breve tempo possibile.

Parallelamente, il gruppo ha deciso di ampliare il proprio campo di intervento promuovendo iniziative rivolte alla sicurezza e alla qualità della vita del quartiere.

Il defibrillatore nell’area verde

La consegna al Comune rappresenta quindi un passaggio concreto del percorso avviato con la raccolta fondi. Il defibrillatore sarà collocato in uno spazio pubblico utilizzato ogni giorno da diverse fasce della popolazione e sarà a disposizione della comunità.

Per il Comitato, l’iniziativa vuole testimoniare anche la capacità dei cittadini di organizzarsi e partecipare direttamente ad attività considerate utili per il territorio.

L’obiettivo di diffondere strumenti salvavita

Il Comitato “Sì Rotatoria – No T-Red” ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, rendendo possibile l’acquisto del dispositivo.

L’auspicio espresso dalla presidente Paola Mela è che la presenza del nuovo defibrillatore possa rappresentare anche uno stimolo a favorire una maggiore diffusione sul territorio di strumenti salvavita facilmente accessibili, rafforzando così le dotazioni disponibili negli spazi frequentati dalla popolazione.