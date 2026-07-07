Piscina comunale revocata ordinanza, analisi negative su Escherichia coli

Revocata l’ordinanza sulla piscina comunale di Bastia Umbra.

La revoca del provvedimento

Il Comune di Bastia Umbra ha revocato l’ordinanza che disponeva restrizioni sull’utilizzo della Piscina Comunale di via Hochberg. La decisione, resa nota dall’amministrazione locale, arriva dopo la conferma della negatività dei controlli sanitari effettuati sulle acque della struttura. A comunicarlo è stato il Sindaco, che ha firmato il nuovo atto sulla base dei riscontri trasmessi dagli enti sanitari competenti.

Il provvedimento revocato, l’Ordinanza n. 69 del 29 giugno 2026, era stato adottato in via cautelativa per tutelare la salute pubblica dopo la rilevazione di criticità legate al parametro Escherichia coli, compreso il ceppo produttore di Shiga tossina (STEC), un batterio che può causare disturbi gastrointestinali anche gravi.

Gli esiti delle analisi

Le verifiche sono state condotte su campioni prelevati direttamente presso l’impianto natatorio comunale nei giorni 25 e 30 giugno 2026. Ad occuparsi delle analisi sono stati ARPA Umbria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, due enti di riferimento per il controllo della qualità delle acque destinate alla balneazione. I risultati, comunicati ufficialmente dalla USL Umbria 1, hanno certificato l’assenza del batterio ricercato, comprendendo anche il ceppo più pericoloso individuato nelle prime verifiche.

Sulla base di questi dati, il Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica ha inviato una relazione favorevole alla revoca dell’ordinanza, ritenendo superate le condizioni di rischio che avevano portato al provvedimento restrittivo. Recepita questa indicazione, il primo cittadino ha quindi formalizzato la riapertura delle attività secondo le modalità ordinarie.

Le prescrizioni ancora in vigore

Nonostante l’esito negativo dei test, la USL Umbria 1 ha stabilito che il gestore dell’impianto dovrà rispettare alcune misure di sicurezza aggiuntive per prevenire nuovi episodi. È previsto un controllo costante dei livelli di cloro nell’acqua, da effettuare prima dell’avvio di eventuali corsi rivolti ai più piccoli e comunque ogni due ore, come stabilito dal regolamento generale per gli impianti natatori. In caso di valori non conformi agli standard richiesti, la balneazione dovrà essere sospesa immediatamente, con contestuale segnalazione all’azienda sanitaria.

Resta inoltre obbligatorio il rispetto rigoroso della capienza massima delle vasche, fissata in un bagnante ogni due metri quadrati. Una regola che dovrà essere applicata con particolare attenzione durante l’organizzazione dei corsi di nuoto e delle attività di acquaticità, tenendo conto anche della presenza dei genitori a bordo vasca.

Infine, il gestore della struttura dovrà affiggere all’ingresso un cartello informativo destinato agli utenti, con l’invito a evitare l’accesso alla piscina in presenza di sintomi gastroenterici recenti o in corso, una misura pensata per limitare ulteriormente il rischio di contaminazione.

La posizione dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha ribadito che l’ordinanza originaria era stata emanata applicando il principio di massima precauzione, in costante coordinamento con la USL Umbria 1, con l’obiettivo di proteggere la salute dei cittadini e scongiurare la diffusione di ulteriori contagi legati al batterio individuato nelle prime rilevazioni.

L’ente locale ha inoltre assicurato che continuerà a monitorare l’applicazione delle prescrizioni imposte al gestore dell’impianto, mantenendo un canale diretto con le famiglie e i bambini coinvolti nella vicenda. Il Comune ha espresso vicinanza a chi ha vissuto con apprensione l’evolversi della situazione sanitaria, rinnovando la propria disponibilità a intervenire per qualsiasi necessità legata alla gestione della piscina comunale.

L’amministrazione ha infine confermato l’impegno a garantire condizioni di sicurezza per l’utenza, in vista della piena ripresa delle attività estive presso l’impianto di via Hochberg, che torna così accessibile secondo le consuete modalità di apertura al pubblico.