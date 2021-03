Aggiornamenti Covid Bastia Umbra, Sindaco, siamo ancora in pandemia

Dal sito della Protezione Civile Regionale, le persone positive oggi nel nostro Comune sono 243, i guariti 1348. Siamo ancora dentro la pandemia, proprio in questi ultimissimi giorni altri nostri concittadini ci hanno lasciato, continua il triste elenco di persone che il virus ha strappato ai propri cari. Alle loro famiglie vanno le più sentite condoglianze a nome dell’intera cittadinanza da parte del Sindaco Paola Lungarotti e dell’Amministrazione Comunale. Non abbassiamo la guardia come tante volte abbiamo ripetuto, continuano i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, della Vigilanza privata, ma è nella responsabilità di ognuno combattere questa battaglia per salvaguardare la propria e l’altrui salute, per non vanificare i tanti sacrifici fatti.